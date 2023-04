Conny Franke muss als Inspizientin auch in stressigen Situationen den Überblick behalten und Ruhe ausstrahlen. Das gelingt ihr so gut, dass der Förderverein Theater Magdeburg auf sie aufmerksam geworden ist und ihr den diesjährigen Freundespreis verliehen hat.

Conny Franke ist Oberinspizientin am Theater Magdeburg. Von ihrem Pult aus sorgt sie im Opernhaus dafür, dass Technik, Musik und Bühnenbau bei den Vorstellungen harmonisch ineinandergreifen.

Magdeburg - Neben den Förderpreisen für Akteure des Theaters Magdeburg wird auf den Galas des Fördervereins Theater Magdeburg traditionell der Freundespreis verliehen. Anders als beim Förderpreis werden die Preisträger nicht von einer Jury bestimmt, sondern von den Vereinsmitgliedern ausgewählt. Preisträger sind Menschen, die sich in besonderer Weise um die Arbeit im landeshauptstädtischen Theater verdient gemacht haben. Vor einem Jahr war es das Team von der Theaterkasse - und in diesem Jahr haben die Theaterfreunde ihren Freundespreis an Conny Franke vergeben. Sie ist Inspizientin und arbeitet im Opernhaus. Als Oberinspizientin.