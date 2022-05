Cornelia Funke sieht Geduld als wichtigste Zutat beim Töpfern in Magdeburg

Wer schnelle Ergebnisse sehen will, ist beim Töpfern sicher an der falschen Adresse. Doch Cornelia Funke hat darin einen schönen Werkstoff entdeckt. Sie erklärt, warum das Hobby Geduld erfordert.

Foto: C. Bendigs

Margrit Geistlinger (links) lässt sich im ASZ Sudenburg von Cornelia Funke zeigen, wie sie den Ton am besten in Form bringt.

Magdeburg - Er kommt aus der Erde und ist ein natürlicher Werkstoff, auch in der Magdeburger Börde ist Ton zu finden, das Material kommt damit auch aus der Region. Ihn zu formen, bereitet Cornelia Funke große Freude. Für den eigenen Bedarf, etwa im eigenen Garten, aber auch als Geschenk eignen sich die Accessoires und Gegenstände, die aus dem Ton entstehen. Aber eines braucht jeder, der einmal töpfern möchte: Geduld. Denn Ton sei eine eigensinnige Masse. So leicht, wie es in den geübten Händen von Cornelia Funke aussieht, ist das Modellieren der Masse für Anfänger nicht.