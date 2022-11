Corona-Bürgertest: Magdeburg soll Zuzahlung übernehmen

Magdeburg - Wer eine Veranstaltung in einem Innenraum oder Personen über 60 Jahre oder mit einem erhöhten Risiko an Corona zu erkranken besuchen will oder eine rote Warnkachel in der Corona-App hat, der muss für einen Corona-Schnelltest einen Eigenanteil von 3 Euro bezahlen. Die Ratsfraktion Die Linke hat nun einen Antrag eingebracht, dass die Stadt diese Zuzahlung übernehmen soll. Für wen das gelten soll und was die Stadt sagt.