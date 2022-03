Corona-Impfung: Mobiles Team macht erneut Station in Magdeburg-Pechau 

Nach zwei Aktionen im Frühjahr war der mobile Impfdienst der Stadt Magdeburg am Donnerstag (2. Dezember) erneut im Bürgerhaus Pechau im Einsatz. Die Nachfrage der Anwohner war rege.

Magdeburg - Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr hat der mobile Impfdienst der Stadt Magdeburg am Donnerstag (2. Dezember) im Bürgerhaus Pechau Station gemacht. Im Frühjahr waren hier bereits Erst- und Zweitimpfung durchgeführt worden. Circa 140 Anwohner aus Pechau, Randau und Calenberge hatten sich vorab für die Impfung angemeldet. Damit hat sich bei dem neuerlichen Angebot mehr als jeder zehnte Anwohner aus den Stadtranddörfern von Magdeburg gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Laut aktuellen Zahlen leben rund 1100 Personen in den beiden Ortsteilen Pechau und Randau-Calenberge.