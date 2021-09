Corona-Impfungen ab 12 Jahren im Magdeburger Allee-Center

In der Magdeburger Innenstadt wird am Freitag ein zentraler Impf-Punkt eröffnet.

Magdeburg (vs) l - Trotz Schließung des Magdeburger Impfzentrums in dieser Woche gibt es weiterhin regelmäßige Impfangebote. Am morgigen Freitag öffnet um 14 Uhr im Allee-Center der Impf-Punkt, der anschließend mindestens vierzehntägig für Immunisierungen gegen das Coronavirus zur Verfügung stehen soll. Sollte der Bedarf weiter ansteigen, könne auch öfter in dem Einkaufszentrum geimpft werden, hieß es gestern Nachmittag aus dem Rathaus.

Verimpft werden vom mobilen Impfteam der Landeshauptstadt die mRNA-Impfstoffe von BioNTech/ Pfizer und Moderna für Erst- und Zweitimpfungen dabei sowie der Einmalwirkstoff von Johnson&Johnson. Letzterer werde allen Personen ab 60 Jahren verabreicht. Mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer können sich auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren impfen lassen, hieß es.

Mitzubringen in den Impf-Punkt sind die Krankenversicherungskarte und der Impfausweis, so vorhanden. Alle weiteren Dokumente können auf www.magdeburg.de/Impfen heruntergeladen und zu Hause ausgefüllt werden oder sind auch vor Ort erhältlich.

Zentraler Standort in der City

Für Magdeburgs Impfstableiterin Simone Borris ist der neue Standort des Impf-Punktes ideal: „Wir waren bereits mehrmals mit dem mobilen Impfen hier zu Gast und hoffen, dass wir sowohl impfwillige Personen, die zum Einkaufen hier sind, als auch Anwohnerinnen erreichen, denen der Weg ins Impfzentrum bisher zu weit erschien. Wir müssen weiterhin alles daransetzen, die Impfquote zu erhöhen, damit die Einschränkungen durch die Corona-Schutzmaßnahmen bald gelockert werden können."

Center-Managerin Petra Kann ergänzt in der Pressemitteilung aus dem Rathaus: „Wir freuen uns sehr, dass wir allen Besuchern nun regelmäßig die Möglichkeit bieten können, sich schnell, einfach und unkompliziert von einem professionellen Team vor Ort impfen zu lassen. Das Allee-Center als zentraler und viel frequentierter Ort in Magdeburg ist bestens dafür geeignet, ein einfaches und niedrigschwelliges ergänzendes Impfangebot zu bieten und weitere Zielgruppen für eine Impfung zu erreichen."