Corona in Magdeburg: Das sind die neuen Quarantäne-Regeln

Die neuen Corona-Quarantäne-Regeln des Bundes gelten nun auch in Magdeburg. Die Landeshauptstadt hat ihre Allgemeinverfügung entsprechend geändert.

Die neuen Quarantäne-Regeln des Bundes gelten nun auch in Magdeburg. Mittels PCR-Test, wie hier in der Fieberambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung in der Brandenburger Straße, oder einem zertifizierten Antigentest ist das Freitesten aus der Quarantäne jetzt möglich.

Für Covid-19-Infizierte und Kontaktpersonen in Magdeburg gelten ab dem 21. Januar 2022 neue Quarantäneregeln. Demnach können sich symptomfreie Infizierte und ihre Kontaktpersonen nach sieben Tagen freitesten, oder ohne Test nach zehn Tagen aus der Isolierung gehen. Gleiches gilt für Beschäftigte im Gesundheitswesen und im Pflegebereich. Neue Regelungen gibt es auch für Kita-Kinder und Schüler, informierte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung .

Die neuen Regeln gelten auch rückwirkend für alle derzeit in Quarantäne befindlichen Personen. Soweit Infizierte und Kontaktpersonen bereits ein Quarantäneschreiben des Gesundheitsamtes erhalten haben, wird der darin verfügte Zeitraum der Absonderung gegenstandslos. Bei der Berechnung der Frist wird der Tag des Auftretens der Symptome oder der Tag der Testung nicht mitgerechnet – die Frist beginnt mit dem Tag, der auf den Tag des Auftretens der Symptome oder auf den Tag der Testung folgt.

Eine Übersicht der neuen Regeln:

▶ Wer muss in Quarantäne? Covid-19-Infizierte sowie Personen, die im gleichen Haushalt wie eine infizierte Person leben (Kontaktpersonen), haben sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben.

▶ Welche Ausnahmen gibt es? Nicht in Quarantäne müssen diese Kontaktpersonen:

* Personen mit einer Auffrischimpfung (Boosterimpfung);

* Geimpfte Genesene (Geimpfte mit einer Durchbruchsinfektion oder Genesene, die eine Impfung im Anschluss an die Erkrankung erhalten haben)

* Personen mit einer zweimaligen Impfung, ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung bis zum 90. Tag nach der Impfung; dies gilt auch für den Impfstoff des Herstellers Johnson&Johnson

* Genesene ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven Tests

Eine einmalige Impfung mit dem Covid-19-Vakzin von Johnson&Johnson reicht nicht, um der Quarantänepflicht zu entgehen.

▶ Ab wann gilt die Quarantänepflicht? Die Quarantäne beginnt für Infizierte und Kontaktpersonen am Tag des Auftretens der Symptome bei der infizierten Person. Bei Infizierten ohne Symptome beginnt für Infizierte und Kontaktpersonen die Quarantäne am Tag der Abnahme des positiven Tests bei der infizierten Person.

▶ Wie lange dauert die Quarantäne? Und gibt es die Möglichkeit, sich freitesten zu lassen? Für Infizierte und Kontaktpersonen gilt: 10 Tage Quarantäne ohne abschließenden Test. Es gibt aber die Möglichkeit, sich etwas früher freitesten zu lassen.

Infizierte, die zuvor mindestens 48 Stunden symptomfrei waren, können sich mit einem negativen PCR-Test oder einem zertifizierten Antigentest freitesten lassen. Selbst-Schnelltests zu Hause zählen nicht.

Kontaktpersonen können sich ebenso frühesten am siebenten Tag mittels PCR- oder zertifiziertem Antigentest freitesten.

Infizierte Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe benötigen zum Freitesten ab frühestens dem siebenten Tag der Quarantäne einen PCR-Test. Bei deren Kontaktpersonen ist das Freitesten mittels PCR- oder Antigentest möglich.

▶ Was gilt für Schüler, Kita- oder Hortkinder? Als Infizierte gelten für sie die gleichen Regeln wie bei den Erwachsenen: 10 Tage Quarantäne ohne Abschlusstest, Freitestens per PCR- oder Antigentest frühestens am Tag sieben der Quarantäne.

Anders verhält es sich, wenn sie Kontaktperson sind. Dann können sie sich bereits am 5. Tag der Quarantäne mittels PCR- oder zertifiziertem Antigentest freitesten – wenn in der Einrichtung eine regelmäßige Testung erfolgt und dort Maskenpflicht herrscht.

▶ Was ist, wenn am letzten Quarantänetag weiterhin Symptome vorliegen? Dann endet die Quarantäne. Spätestens am Folgetag muss ein PCR-Test gemacht werden. Erst wenn der negativ ist, endet auch die Quarantänezeit. Anderenfalls beginnt die Quarantänezeit neu. Darüber muss dann das Gesundheitsamt informiert werden.

Allgemeine Hinweise zur Quarantäne

Infizierte Personen und Kontaktpersonen sollten umgehend ihren Hausarzt oder ihre

Hausärztin kontaktieren, wenn sie sich krank fühlen oder folgende Symptome haben: Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust.

Bei lebensbedrohlichen akuten Erkrankungen sollte der Notruf (112) gewählt werden. Dabei

sollte angegeben werden, dass eine Quarantäneanordnung besteht.

Um Gesundheitsgefährdungen zu vermeiden, sollten infizierte Personen und Kontaktpersonen

die innerhäuslichen Kontakte auf das Notwendigste beschränken. Auf gemeinsame Essen sollte verzichtet werden. Soweit möglich, sollten betroffene Personen separate Schlaf- und Aufenthaltszimmern nutzen.