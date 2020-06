Im Klinikum der Pfeifferschen Stiftungen gilt wieder ein Besuchsverbot. Damit reagiert die Leitung auf die derzeitige Corona-Situation.

Magdeburg (vs) l Im Klinikum der Pfeiffersche Stiftungen in Magdeburg sowie in der Lungenklinik Lostau gilt ab dem 13. Juni 2020 erneut ein generelles Besuchsverbot. Die jüngsten Lockerungen der Besuchsregelung werden damit wieder zurückgenommen, teilte die Klinikleitung in einer Presseerklärung mit. Auch in den Wohnheimen für Menschen mit Behinderung auf dem Gelände der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg-Cracau sowie im Kinder- und Jugendheim „Arche Noah“ in Magdeburg-Ottersleben sind Besuche aktuell nicht mehr gestattet.

Hintergrund ist das aktuelle Infektionsgeschehen in der Stadt Magdeburg. Es handelt sich daher um eine reine Vorsichtsmaßnahme – der Schutz aller uns anvertrauten Patienten und unserer Mitarbeiter steht hierbei im Vordergrund. Die Maßnahme gilt bis zu einer Entspannung der Lage.

In begründeten Ausnahmefällen werden Besucher zugelassen. Insbesondere Menschen in der letzten Lebensphase sollen weiterhin Besuch empfangen dürfen. Diese werden gebeten, sich vorab telefonisch auf den Stationen zu melden. Besucher und Angehörige erhalten telefonische Auskünfte zu den aktuellen Besuchsregelungen über die kostenlose Hotline der Stiftungen: 0800 22 400 70.