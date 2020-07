Warum sich die Betreiber des Freizeitbades Nemo dazu entschieden haben, vorerst nicht wieder zu öffnen.

Magdeburg (vs) l Das beliebte private Freizeitbad Nemo in Magdeburg bleibt mindestens bis Herbst 2020 geschlossen. Das kündigte die Einrichtung via Pressemitteilung an. Das Haus war wegen der Corona-Pandemie am 17. März geschlossen worden. Seitdem befinden sich alle Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Obwohl laut der aktuellen Eindämmungsverodnung Schwimmbäder wie das Nemo wieder öffnen dürften, habe sich die Betreibergesellschaft dagegen entschieden, hieß es. Man wolle zunächst das Besucherverhalten in Bädern, die wieder geöffnet haben, beobachten und analysieren, erklärten die Betreiber weiter. Da in den anderen Bädern ein Besucherrückgang von bis zu 80 Prozent zu verzeichnen sei, hätten die Betreiber entschieden, auf eine Öffnung zu verzichten. Die Wiederinbetriebnahme sei derzeit frühestens im Oktober denkbar.

Da das Bad eine rein privatwirtschaftliche Anlage ohne staatliche Zuschüsse sei, müsse sich der Betrieb rechnen, hieß es weiter. Das sei mit den zu erwartenden Besucheraufkommen nicht realisierbar sei.