Beim Städtischen Klinikum Magdeburg sind bereits die neuen Besuchszeiten und -regeln am Haupteingang ausgestellt worden. Sie gelten ab Donnerstag, 28. Mai 2020. Die Kliniken in Magdeburg gehen mit den möglichen Corona-Lockerungen unterschiedlich um. Foto: Ivar Lüthe

Das generelle Besuchsverbot in Krankenhäusern ist aufgehoben. Doch nicht alle Kliniken in Magdeburg gehen diesen Weg.

Magdeburg l Die vom Kabinett in Sachsen-Anhalt beschlossene sechste Corona-Eindämmungsverordnung sieht vor, dass ab dem 28. Mai 2020 auch wieder Besuche in Krankenhäusern erlaubt sind. Doch diesen möglichen Weg gehen nicht alle Kliniken in Magdeburg. Sie regeln es entweder teils sehr unterschiedlich oder halten am Besuchsverbot fest. Mehr dazu erfahren Sie in unserem E-Paper.

Das Städtische Klinikum lässt unter Bedingungen Besucher zu, das Universitätsklinikum nicht.