Das traditionelle Landeserntedankfest in Magdeburg wurde abgesagt. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen.

Magdeburg (vs) l Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat am Dienstag beschlossen, dass das alljährliche Landeserntedankfest in Magdeburg aufgrund der Corona-Pandemie abzusagen. Die Traditionsveranstaltung sollte eigentlich am 19. und 20. September 2020 stattfinden. Die Kabinettsmitglieder stellten fest, dass ein Verzicht auf das Fest, der aktuellen Situation angemessen sei.

Es sei nicht abzusehen, wie sich die Pandemie bis dahin entwickeln werde und ob Großveranstaltungen dann durchführbar seien. Ein weiteres Abwarten oder die Planung hätte zu erheblichen Kosten geführt. Deshalb habe sich das Kabinett nach intensiven Überlegungen zu diesem Schritt entschlossen, wurde aus der Staatskanzlei mitgeteilt. Üblicherweise kommen über 40.000 Besucher jedes Jahr nach Magdeburg in den Elbauenpark zum Landeserntedankfest.

Das Fest findet seit 25 Jahren immer am dritten Septemberwochenende statt. In den letzten Jahren boten mehr als 220 Aussteller Produkte und Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Landwirtschaft an. Wie mit Großveranstaltungen, wie dem Landeserntedankfest, zukünftig umgegangen werden soll, ist ein wichtiges Thema der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, teilte die Staatskanzlei mit.