Corona-"Spaziergang" in Magdeburg: Hunderte Menschen auf der Straße

Magdeburg - Es ist ein ähnliches Bild wie in den Wochen zuvor: Auch am 7. Februar haben sich am Abend in Magdeburg wieder Hunderte Menschen versammelt, um gemeinsam gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Polizei sperrt Straßen, Bahnen stehen still.

Immer wieder treffen die Demonstranten auf Polizeisperren. Sie kehren um, schlagen neue Wege ein. Zwischendurch Rufe: "Frieden. Freiheit. Keine Diktatur" oder "Widerstand".

Die Polizei ist mit Dutzenden Einsatzkräften vor Ort. Ein Polizeihubschrauber kreist ebenfalls wieder über dem Einsatzort.

Bei einer angemeldeten Gegendemo sind indes nur wenige Teilnehmer.