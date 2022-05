Corona-Zahlen in Magdeburg außer Kontrolle - die Hälfte der positiv Getesteten sind Schüler

Die Corona-Zahlen in Magdeburg steigen deutlich an. Bis zur 400er-Marke bei der Inzidenz ist es nicht mehr weit. Die Hälfte der positiv Getesteten sind Schüler. Mit einer neuen Strategie sollen Schulen trotzdem geöffnet bleiben.

Magdeburg - „Wir geben nicht auf“, sagt Dr. Eike Hennig als Chef des Magdeburger Gesundheitsamtes, auch wenn die Infektionszahlen inzwischen auch in Magdeburg außer Kontrolle geraten seien. Das Sozialministerium hatte am 18. November 2021, Stand 0 Uhr, 253 Neuinfektionen für die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 346,9. Diese Zahl werde in Magdeburg sicher auch bald die Marke von 400 erreichen, ist Eike Hennig sicher. Auf einzelne Veranstaltungen wie Partys seien die rasant steigenden Zahlen nicht zurückzuführen. Jedenfalls sei dem Gesundheitsamt keine entsprechende Veranstaltung bekannt. Schulen sollen offen bleiben, doch es gilt eine neue Verfahrensweise.