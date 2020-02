Die Magdeburger Rockgala findet nicht statt. Musiker Bob Geldof sagte seine Teilnahme wegen des Coronavirus ab.

Martin Weigle arbeitet seit 2019 als Volontär bei der Volksstimme. Zuvor war er in den Lokalredaktionen im Harz tätig und hat in Berlin sowie Potsdam bei verschiedenen Medienunternehmen gearbeitet. Martin.Weigle@volksstimme.de ›

Magdeburg l Die 22. Magdeburger Rockgala ist abgesagt. Der irische Musiker Bob Geldof hat aufgrund des Risikos einer Infizierung mit dem Coronavirus seinen Auftritt in der Elbestadt abgesagt. Der Veranstalter sah sich daraufhin gezwungen das Konzert vollständig abzusagen.

Die Agentur von Bob Geldof hatte am Donnerstag die Veranstalter der Rockgala über die Absage informiert. Diese wurde damit begründet, dass Geldof wegen der Corona-Epidemie derzeit nicht reisen würde. Die Veranstalter der Rockgala, die Adcom Event 6 Promotion, sahen sich gezwungen den Abend vollständig abzusagen, da die Konzertbesucher hauptsächlich wegen Bob Geldof ihre Karten gekauft hatten.

Die Kosten für die Eintrittskarten zur Veranstaltung am 28. Februar 2020 werden den Käufern erstattet, so Adcom-Geschäftsführer Mario Seitenmacher. Einen Termin und die Rückerstattungsmodalitäten wird der Veranstalter in den nächsten Tagen mitteilen. Aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung der Corona-Epidemie war es nicht möglich, mit Geldof und dessen Management einen Ersatztermin zu vereinbaren.