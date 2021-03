Durch mehr Schnelltests wird für die Fieberambulanz Magdeburg ein Anstieg an Testpatienten erwartet. Archivfoto: Uli Lücke uli lücke

Da in Magdeburg immer mehr Corona-Schnelltests genutzt werden, rechnet die Fieberambulanz auch mit mehr Patienten.

Magdeburg l Mit der Einführung flächendeckender kostenloser Schnelltests sieht die Kassenärztliche Vereinigung (KV) auch mehr Arbeit auf die Fieberambulanz Magdeburg zukommen. „Wir erwarten einen Anstieg, können aber nicht seriös prognostizieren, in welchem Umfang dieser erfolgen wird“, sagte eine Sprecherin der KV am Dienstag auf Nachfrage. Die KV betreibt gemeinsam mit der Landeshauptstadt die Fieberambulanz in der Brandenburger Straße 8.



Fieberambulanzen werden aktuell auch ins Gespräch gebracht, wenn es darum geht, die angekündigten flächendeckenden Schnelltests für die Bevölkerung anzubieten. In der Fieberambulanz Magdeburg bereitet man sich darauf vor. „Voraussichtlich könnten wir Anfang nächster Woche Schnelltests anbieten. Mit der zusätzlichen Durchführung von Schnelltests geht einher, dass wieder mehr Personal in der Fieberambulanz tätig sein wird“, so die Sprecherin auf Nachfrage.



Derzeit suchen täglich zwischen 40 und 100 Patienten die Fieberambulanz auf. Parallel dazu werden in unterschiedlichem Umfang – von unter zehn bis über 100 – Patienten durch das mobile Team der Fieberambulanz versorgt.



Noch würden die Kapazitäten der Fieberambulanz ausreichen. Die Einrichtung eines zweiten Zentrums oder ein Umzug der Fieberambulanz an einen anderen, größeren Standort, wie es zu Spitzenzeiten in der Corona-Pandemie immer wieder mal ins Gespräch gebracht worden war, stünden aktuell nicht zur Debatte.



Eine Aufteilung der „personellen und sächlichen Ressourcen auf zwei Fieberzentren ist nicht leistbar und würde die Effektivität schmälern“, so die Sprecherin. Die Fieberambulanz könne nur bei einer räumlichen Konzentrierung das ärztliche und nichtärztliche Personal und die sächliche Ausstattung effektiv einsetzen.



Der derzeitige Standort in der Brandenburger Straße besitze noch ausreichend Behandlungskabinen und Platz für die Durchführung von Schnelltests. Die bisherigen Öffnungszeiten könnten dabei bestehen bleiben. Derzeit hat die Fieberambulanz montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie am Wochenende und feiertags von 10 bis 13 Uhr Sprechzeiten. „Zurzeit hat die Fieberambulanz Magdeburg noch Kapazitäten. Inwieweit diese ausreichen, die Nachfrage zu bedienen, ist schwer zu prognostizieren“, hieß es am Dienstag.



Die Fieberambulanz könne somit auch Schnelltests neben den PCR-Tests anbieten. Grundsätzlich sei es „aber sinnvoll, diese Aufgabe auf viele Schultern von kompetenten und seriösen Leistungserbringern, wie zum Beispiel Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken, Hilfsorganisationen zu verteilen“, so die KV-Sprecherin.