Coronavirus: Magdeburg impft noch keine Kinder

Obwohl die Impfkommission Stiko es nicht empfiehlt, sollen Kinder ab zwölf Jahren ein Impfangebot erhalten. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Während in vielen Landkreisen Sachsen-Anhalts der Nachwuchs bereits die erste Spritze erhält, kann Magdeburgs Impfzentrum das Angebot noch nicht vorhalten. Es mangelt an Ärzten, die entgegen der Stiko-Empfehlung impfen.

Magdeburg - Während die Wissenschaft vorsichtig Abstand hält, prescht die Politik nach vorn. Obgleich die Ständige Impfkommission (Stiko) bisher keine Empfehlung für eine Corona-Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ausgesprochen hat, verkünden Bund und Länder für ebenjene Impfungen anzubieten.

Auch Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne erklärte in der vergangenen Woche, dass die Impfzentren nun spezielle Impftage für Kinder und Jugendliche anbieten können. Notwendig sei dies, da viele Eltern wohl keine Kinderärzte finden, die eine Impfung für ihre Sprösslinge anbieten.

Wo und wann derartige Impftage stattfinden sollen, blieb in der Mitteilung des Ministeriums allerdings offen. Vermutlich, weil nicht nur die privaten Kinderärzte die Impfung nicht vornehmen wollen, sondern auch die Ärzte in den Impfzentren. In Magdeburg ist es jedenfalls so, wie Stadtsprecherin Kerstin Kinszorra bestätigt. Die Ärzte lehnen derzeit eine Impfung von Kindern und Jugendlichen ohne generelle Stiko-Empfehlung ab. „Und wir als Landeshauptstadt können sie dazu nicht verpflichten, wir sind nicht weisungsbefugt.“

Stadt sucht Ärzte, die Kinder impfen würden

Der Impfstab der Landeshauptstadt suche nun nach Lösungen – konkret nach Ärzten, die auf freiwilliger Basis die Corona-Schutzimpfungen bei Kindern und Jugendlichen auch ohne Vorerkrankung vornehmen. „Dies unter einer gegebenenfalls vorhandenen Haftungsverpflichtung“, erklärt Magdeburgs Stadtsprecherin.

Bisher empfiehlt die Stiko Impfungen bei Kindern vorerst nur bei höherem Risiko für schwere Corona-Verläufe etwa wegen Erkrankungen wie chronische Nierenprobleme, Immunschwäche oder Diabetes. Eine Impfung bei Kindern mit Vorerkrankung ist zudem nur mit umfangreicher ärztlicher Aufklärung und als individuelle Entscheidung von Kindern und Eltern möglich.

Tatsächlich erklärt auch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA): „Jeder Arzt entscheidet selbst, welche ärztlichen Leistungen er in seiner Praxis anbietet. Somit liegt es auch in der Eigenverantwortung des einzelnen Arztes, ob er Impfungen gegen Covid-19 durchführt.“

Die Entscheidung, ob ein Arzt die Impfungen von Kindern vornimmt, sei die Entscheidung des Arztes im individuellen Einzelfall. „Der Einsatz von für Kinder zugelassenem Impfstoff bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren ohne Vorerkrankungen wird derzeit von der Stiko nicht allgemein empfohlen, ist aber nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Kindes oder Jugendlichen beziehungsweise der Sorgeberechtigten möglich“, erläutert KVSA-Sprecherin Heike Liensdorf. „Sollten trotz ordnungsgemäßer Aufklärung, Einwilligung und korrekt durchgeführter Schutzimpfung Impfschäden entstehen, werden mögliche Entschädigungsansprüche vom Staat getragen“, so Heike Liensdorf weiter. Dies gelte auch für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren, wenn sie einen für Kinder zugelassenen Impfstoff erhalten.

Eine Verpflichtung, Impfungen anzubieten und der Kassenärztlichen Vereinigung dies zu melden, gebe es nicht. Daher gebe es derzeit keine Übersicht, welche Ärzte in Magdeburg grundsätzlich die Covid-19-Impfung von Kindern übernehmen. Um dies in Erfahrung zu bringen, müssten Impfwillige wohl Kinder- und Jugendärzte in Magdeburg abtelefonieren. 22 gibt es davon in der Landeshauptstadt.

Impfung im Landkreis Börde

Impfzentrum in Haldensleben (Waldring 113 B/C ) besteht die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche auch ohne Vorerkrankungen und Expositionsrisiko zwischen 12 und 17 Jahren zu impfen. Voraussetzung ist ein Termin. Dieser kann über die Buchungshotline 03904/7240-3960 vereinbart werden oder per E-Mail an impfzentrum.terminvergabe@landkreis-boerde.de). Für die Impfung von Kindern und Jugendlichen wird im Impfzentrum jeweils dienstags 8 bis 15 Uhr, mittwochs 12 bis 19 Uhr, donnerstags 10 bis 17 Uhr eine von zwei Impfstrecken vorgehalten. In Deutschland werden Kinder und Jugendliche aktuell nur mit dem Impfstoff Comirnaty (Biontech) geimpft. Für den Impfstoff der Firma Moderna hat die europäische Arzneimittelkommission bereits die Freigabe erteilt, die Stellungnahme der Ständigen Impfkommission steht noch aus.

Impfung im Jerichower Land

Im Impfzentrum in Burg (Platz des Friedens 1) haben Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren die Möglichkeit, sich nach einem ausführlichen ärztlichen Aufklärungsgespräch und auf ausdrücklichen Wunsch gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Dies ist ohne vorherige Terminvereinbarung während der Öffnungszeiten möglich. Wann das Impfzentrum geöffnet hat, muss auf der Internetseite eingesehen werden, da die Öffnungszeiten variieren können.

Impfung im Salzlandkreis

In den Impfzentren des Salzlandkreises, Staßfurt und Schönebeck, werden Jugendliche ab 16 Jahren geimpft. Eine Impfung für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren ist nicht möglich. Impftermine können von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr über die Hotline (Telefon: 03471/6842686) vereinbart werden.