Christian Hirthe vom Arbeiter-Samariter-Bund zieht bei einem Impftag in Magdeburg eine Impfspritze auf. Am Mittwoch, 31. März 2021, will die Stadt Magdeburg neue Impftermine für die Woche nach Ostern freigeben. Foto: Ivar Lüthe

4700 Impftermine für die Woche nach den Osterfeiertagen will die Stadt Magdeburg freischalten.

Magdeburg l Am Mittwoch, 31. März 2021, sollen im Laufe des Tages auf dem Portal der Stadt Magdeburg weitere Impftermine für Berechtigte der Prioritätsgruppen 1 und 2 freigeschaltet werden. 4700 für die Woche nach den Osterfeiertagen sollen es sein. Unterdessen sorgte eine Serverpanne am Wochenende für Ärger.



Gegen Mittag sollten am vergangenen Sonnabend, 27. März 2021, Impftermine für Lehrkräfte und Schulpersonal sowie Impfberechtigte der Prioritätsgruppen 1 und 2 auf dem Portal der Stadt freigeschaltet werden. Mehrere Tausend Termine für diese Woche. Doch bis in die späten Abendstunden war das Impfportal nicht erreichbar. Wer darauf zugriff, sah keinen Terminkalender. Das sorgte bei vielen für Verärgerung, die stundenlang versuchten, für sich oder Angehörige Termine zu buchen.



Server war überlastet

Hintergrund der Panne sei eine Überlastung des Servers gewesen. „Die Information an den Anbieter, dass er mehr Serverkapazitäten bereitstellen soll, hat ihn zu spät erreicht“, erklärte Simone Borris, Leiterin des Aufbaustabes Impfen, am Montag, 29. März 2021, auf Nachfrage.



Nachdem am vergangenen Donnerstag die Stadt die Information erhalten hatte, dass die bisher vorgeschriebenen Rücklagen von Impfstoff für die Zweitimpfungen nun auch verbraucht werden können, um möglichst vielen Impfwilligen die Erstimpfung zu gewähren und auch Lehrkräfte sowie Schulpersonal wie Sekretärinnen oder Hausmeister auch der weiterführenden Schulen geimpft werden sollen, mussten die Impftermine kurzfristig neu eingetaktet und organisiert werden. Insgesamt rund 15.000 Impftermine in dieser und kommender Woche sollten angeboten werden können.



Die Neuabstimmung von Terminen im Impfzentrum, die Organisation eines zusätzlichen Impfzentrums in der Sudenburger Sporthalle ausschließlich für Lehrkräfte und Schulpersonal sowie die Abstimmung der Termine der mobilen Impfteams habe bis zum späten Freitagnachmittag gedauert, so dass der Bedarf nach mehr Serverkapazität erst sehr spät an den Anbieter des Portals gemeldet worden sei, erklärte Simone Borris. Je nach tatsächlich geliefertem Impfstoff und der damit möglichen Zahl an zu vergebenen Terminen melde die Stadtverwaltung dem Anbieter des Kalenderportals jeweils den Bedarf an Serverkapazität.



Information zu spät weitergegeben

Dieses Mal offensichtlich zu kurzfristig. Bereits ab Sonnabendvormittag sei der Zugriff von Impfwilligen auf das Portal derart groß gewesen, dass der Server zusammenbrach. Erst mit erheblicher Verzögerung war es dann am Abend möglich, Termine für diese Woche zu buchen. Die waren dann auch schnell vergeben.



Am Mittwoch, 31. März 2021, sollen erneut mehrere Tausend neue Impftermine für die Woche nach Ostern – 6. bis 11. April 2021 – freigeschaltet werden. Dass es dann erneut zu Serverproblemen kommen könnte, erwartet Simone Borris nicht. „Wir haben in den zurückliegenden Wochen schon mehrfach viele Termine freigeschaltet und es hat funktioniert. Das ist kein Anbieterproblem, sondern war dieses Mal auf die kurzfristige und zu späte Information zurückzuführen“, so die Impfstableiterin.



Im Laufe des Mittwochs sollen auf dem Impfportal unter www.magdeburg.de/Impfen voraussichtlich 800 Termine für Donnerstag, 1. April, sowie für die Woche nach den Osterfeiertagen 4700 Termine freigeschaltet werden. Verabreicht wird dabei der Impfstoff von Astrazeneca im Impfzentrum in der Messehalle 3. Berechtigt sind Personen, die in die Impfpriorität 1 und 2 fallen.



Impfzentrum bleibt an Ostern geschlossen

An den Osterfeiertagen bleibt das Impfzentrum geschlossen. Zum einen würden die Mitarbeiter auch einmal eine Pause brauchen, zum anderen sei nicht genügend Impfstoff vorrätig, hatten Oberbürgermeister Lutz Trümper und Simone Borris auf der jüngsten Pressekonferenz erklärt.



Künftig soll das Impfzentrum der Stadt nicht mehr mit Astrazeneca beliefert werden. Der Impfstoff soll an die Hausarztpraxen gehen, die in die Impfkampagne mit einbezogen werden. Im Impfzentrum der Landeshauptstadt soll ab der 15. Kalenderwoche (ab dem 12. April 2021) dann nur noch der Impfstoff von Biontech sowie Moderna verabreicht werden. So habe es das Land angekündigt, sagte Simone Borris.