Direkt vor und nach Ostern sollen in Magdeburg tausende Corona-Schutzimpfungen angeboten werden.

Magdeburg l Trotz Kritik: Ostern bleibt das Impfzentrum in Magdeburg zu. Das erklärte Oberbürgermeister Lutz Trümper am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Aber: Davor und danach soll es noch einmal tausende Impf-Termine geben.

5000 Impfungen sollen noch in der Woche vor Ostern, 10.000 Impfungen direkt in der Woche nach Ostern angeboten werden. Die Termine dafür könnten am Wochenende im Impfportal der Stadt Magdeburg eingestellt werden, spätestens kommende Woche, so Simone Borris, Leiterin des Aufbaustabs Impfen in Magdeburg. Die Stadt erwarte allein 4700 Astrazeneca-Impfdosen, die sofort verimpft werden könnten. Es müsse kein Vakzin mehr für die Zweitimpfung zurückgehalten werden.

Am Donnerstag wurden für Magdeburg 54 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die aktuelle Inzidenz liege bei 125,44, "so hoch, wie noch nie", erklärte Trümper.