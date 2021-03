Hell loderten sonst die Flammen beim traditionellen Osterfeuer in Magdeburg. Doch auch 2021 fällt dieses wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Archivfoto: Jens Wolf/dpa

Auch 2021 müssen die Magdeburger auf das traditionelle Osterfeuer verzichten. Die Corona-Regeln lassen diese Veranstaltung nicht zu.

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l Zum zweiten Mal in Folge macht die Coronavirus-Pandemie den Veranstaltern von Osterfeuern in Magdeburg einen Strich durch die Rechnung. Auch in diesem Jahr sind die Brauchtumsfeuer, oft organisiert von Vereinen, verboten. Dies teilte die Stadt Magdeburg mit. Grund ist die 11. Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt. Demnach dürfen keine Veranstaltungen organisiert und durchgeführt werden.

Es werde keine Ausnahmegenehmigungen für öffentlich zugängliche Osterfeuer geben, erklärte die Stadtverwaltung. Auch in Kleingartenvereinen, die innerhalb der Gartensparte ein Osterfeuer anbieten wollen, gelte das Veranstaltungsverbot. Wer sich nicht an die Regeln hält, kann mit einer Geldbuße von bis zu 1000 Euro bestraft werden.

Erlaubt ist hingegen, auf privaten Grundstücken trockenes und unbehandetes Laub zu verbrennen. Allerdings auch nur im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit höchstens einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person sowie den dazu gehörenden Kindern, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ein Verstoß kann mit einem Verwarngeld in Höhe von 50 Euro pro Person geahndet werden. So sehen es die verschärften Kontaktregeln für Magdeburg vor.

Das Ordnungsamt werde die Einhaltung der Regeln kontrollieren, kündigte die Stadt in ihrer Mitteilung an.