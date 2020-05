In Magdeburg dreht sich seit Samstagmorgen ein 55 Meter hohes Riesenrad mit verglasten Gondeln.

Magdeburg (dpa) l In Magdeburg dreht sich seit Samstagmorgen ein 55 Meter hohes Riesenrad mit verglasten Gondeln. Die Attraktion durfte aufgrund der Corona-Lockerungen geöffnet werden, wie Schausteller Hendrik Boos sagte. Rund drei Wochen dauerte der Aufbau der Attraktion. Lange Zeit war unklar, ob das Riesenrad aufgrund der Corona-Beschränkungen seinen Betrieb wie geplant aufnehmen könne.

Gegen 10 Uhr hätten bereits die ersten Fahrgäste vor der Kasse gewartet, sagte Boos. Aufgrund der weiterhin geltenden Hygiene- und Kontaktvorschriften blieben die Verkaufsstände entlang der Attraktion vorerst dicht. Möglicherweise könnten sie mit den Lockerungen in der Gastronomie in Kürze geöffnet werden, so Boos. Das Riesenrad in Magdeburg ist nach Angaben des Schaustellers höher als das in den vergangenen Jahren auf dem Oktoberfest in München stehende Riesenrad.