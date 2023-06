Batman, Super Mario und Spiderman treten in Magdeburg beim Lauf der Superhelden an. Beim Kommando Fischfrikadelle Cosplay Charity Run geht es um mehr als Bestzeiten.

Magdeburg - Mit Deadpool, Lady Bug und Wonder Woman ist der wohl verrückteste Lauf in Deutschland in Magdeburg gestartet worden. Beim Kommando Fischfrikadelle Cosplay Charity Run - kurz KFFCCR - sind stets Laufenthusiasten eingeladen, in die Rolle von Superhelden zu schlüpfen. Gemeinsam gilt es, so viele Kilometer wie möglich zu absolvieren. Eine harte Aufgabe, die stets versüßt wird.