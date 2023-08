Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - „Unterwegs. In Sachsen-Anhalt. Für dich.“ Mit diesen Worten wirbt die SPD-Landtagsfraktion auf ihrem Transporter. Doch zwei Wochen lang stand der VW-Multivan im Parkhaus an der Bärstraße. Und hat dort den Zorn einiger Beobachter auf sich gezogen. „Ha, ha, ha!“ schrieb jemand unter den Spruch auf die hintere Seitenscheibe. Ein anderer klemmte einen Hinweis an die Fahrertür: „Das ist ein Behindertenparkplatz.“ Ein weiterer klebte einen großen Zettel an die Fahrerscheibe: „Unterwegs? Seit Wochen auf einem Behindertenparkplatz. In Sachsen-Anhalt. Parkhaus Magdeburg Bärplatz. Für dich. Vielen Dank.“