Der Kiosk am Nicolaiplatz in Magdeburg-Neustadt ist Geschichte. Das Überbleibsel aus DDR-Zeiten wurde demontiert. Das ist der Grund.

Magdeburg - Schon zu DDR-Zeiten gab es am nördlichen Rand des Magdeburger Nicolaiplatzes einen Zeitungskiosk im typischen Stil der damaligen Zeit. Umgeben von Zeitungen und Zeitschriften saß dort der Verkäufer und wartete auf Kundschaft an der belebten Stelle in Neue Neustadt. Längst war der Kiosk in eine Art Mini-Spätshop umgebaut worden. Bis spät am Abend war dort geöffnet.