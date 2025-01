Das ändert sich im Zebrastreifen-Streit in Magdeburg

An der Barleber Straße in Magdeburg gibt es einen Fußgängerüberweg.

Magdeburg. - Sie sind eine Rarität in Magdeburg: Zebrastreifen. Vorstöße im Stadtrat, auf Fußgängerüberwege zu setzen, wurden von der Verwaltung in der Vergangenheit stets abgelehnt – meistens mit der Begründung, dass alle Verkehrsschwerpunkte bereits mit Ampelanlagen gesichert seien. Nun deutet sich allerdings eine Wende an.