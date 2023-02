Durch den Ortsteil Anker in Magdeburg verläuft die viel befahrene Landesstraße 50. Seit Jahren klagen Anwohner über zahlreiche Tempoverstöße und Lärmbelästigung. Wie die Stadtverwaltung die Situation einschätzt und warum wohl keine stationäre Blitzeranlage installiert wird.

Das Dilemma um den fehlenden Anker-Blitzer in Magdeburg

Verkehr in der Leipziger Chaussee

Der Ortsteil Anker liegt an der Landesstraße 50, die Magdeburg und Dodendorf verbindet. Ein Abzweig führt zum Gewerbegebiet Osterweddingen im Sülzetal.

Magdeburg - Es geht um 122 Stunden und 55 Minuten. So lange standen Mitarbeiter aus dem Ordnungsamt im zurückliegenden Jahr mit einem mobilen Blitzergerät an der Leipziger Chaussee (Landesstraße 50) im Ortsteil Anker. Auf keiner anderen Straße in der Stadt waren sie öfter Einsatz.