Kündigung oder Geldstrafe Das erwartet die Magdeburger, wenn sie Tauben + Enten füttern

Die einen machen es, die anderen ärgern sich: Wildtiere füttern ist sowohl in der Stadt als auch in Wohngebieten ein Streitthema. Welche Folgen der Verstoß in Magdeburg gegen das Fütterungsverbot für Menschen und Tiere haben kann.