Das ist der Corona-Plan des Magdeburger Gesundheitsamtes zum Schulstart

Am 2. September startet die Schule wieder im Präsenzunterricht. Für die Schüler gilt eine Testpflicht. Kommt es zu einem Corona-Fall, soll aber nicht gleich die gesamte Klasse in Quarantäne müssen, plant das Magdeburger Gesundheitsamt.

Magdeburg. - Bereits am ersten Schultag am Donnerstag, 2. September, werden laut Bildungsministerium alle Schüler flächendeckend getestet. In den ersten zwei Schulwochen sind wöchentlich drei Tests vorgeschrieben, danach zwei Tests pro Woche. Ausnahmen gelten für Geimpfte und Genesene. Dass es bei den Schul-Schnelltests auch positive Ergebnisse geben wird, damit rechnet das Magdeburger Gesundheitsamt schon jetzt.