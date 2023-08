Die Pflege von Menschen braucht Mitarbeiter. Am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe wird in Magdeburg gemeinsam mit Partnerunternehmen Nachwuchs ausgebildet. Dies jetzt am neuen Standort.

Magdeburg - Während in den unteren Etagen von Haus 16 auf dem Gelände der Neustädter Höfe an der Lübecker Straße – lange Jahre auch bekannt als Sirius Business Park – noch gebaut wird, rollen für die oberen drei Etagen seit gestern die Umzugswagen. In den frisch hergerichteten Räumen zieht dieser Tage das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe ein. Schulleiterin Christina Heinze sagte am Rande der Übergabe des Objekts durch den Vermieter, die Getec-Gruppe: „Wir sind überglücklich, dass wir endlich an den neuen Standort umziehen können.“

Wissen für Pflegefachleute von morgen

Dieses Glück rührt nicht etwa daher, dass es den Mitarbeitern und Schülern der Schule für Gesundheitsberufe am alten Standort auf dem Gelände der Pfeifferschen Stiftungen nicht gefallen hätte. Aber im Laufe der Jahre ist die Einrichtung, die von den Pfeifferschen Stiftungen und dem Klinikum Magdeburg getragen wird, deutlich gewachsen. Zahlreiche Einrichtungen aus Magdeburg und Umgebung gehören zu den Partnern: Bei ihnen absolvieren die angehenden Pflegefachleute den praktischen Teil der Ausbildung, am Berufsbildungszentrum für Gesundheitsberufe wird das theoretische Wissen vermittelt.

Schulleiterin Christina Heinze (l.) und die kaufmännische Geschäftsführerin Constanze Dulich freuen sich über die Blumen, die die Getec-Gruppe als Vermieter zur Übergabe des Objekts vorbeigebracht hat. Foto: Martin Rieß

In den vergangenen Monaten wurden nach der Vertragsunterzeichnung im Dezember die Räume eigens für die Bedürfnisse des neuen Mieters hergerichtet. Unter anderem sind Räume für praktische Übungen und Küchen vorbereitet worden, und zwei Unterrichtsräume lassen sich dank der verschiebbaren Wände zu einem großen Konferenzraum zusammenfassen.

Was den Standort neben guten Lernbedingungen attraktiv macht

Wie Constanze Dulich, die die kaufmännische Geschäftsführung des Bildungszentrums innehat, erläutert, geht es nicht allein um die Unterrichtsräume. Im Freien wurde beispielsweise ein Beachvolleyballplatz angelegt, es wurde an einer kleinen Wiese eine Schaukel hergerichtet, und Bänke und Unterstände laden ebenfalls im Freien zum Verweilen ein. „Solche Möglichkeiten, die Pausen zu verbringen, gehören zu einem modernen Unterrichtsbetrieb dazu. Zumal der Unterricht anspruchsvoll ist und entsprechende Erholungsphasen wichtig sind.“ Das gilt für die Auszubildenden ebenso wie für jene, die an der Einrichtung eine Weiterbildung absolvieren.

Neben dem Gebäude wurde auch ein Beachvolleyballplatz eingerichtet. Auf den Bänken oder unter den Unterständen können die Schüler künftig ihre Pausen verbringen. Foto: Martin Rieß

Auch interessant: So wurde das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Magdeburg gegründet

Von Erholung und Pause kann dieser Tage indes längst nicht die Rede sein. Nach der Übergabe der Räume soll der Umzug innerhalb von vier Tagen über die Bühne gehen. Immer wieder werden die Möbelwagen zwischen den Pfeifferschen Stiftungen und dem Gewerbepark im Westen der Neuen Neustadt hin und her rollen.

Lesen Sie auch: Abiturientin legt Spitzenausbildung zur Pflegefachfrau vor

Die Mitarbeiter der Schule sind entsprechend eingespannt: In den vergangenen Wochen musste gepackt werden, nach dem Transport muss wieder ausgepackt werden. Die Auszubildenden haben für diese Zeit Aufgaben und Unterrichtsmaterialien bekommen, die sie in der Zwischenzeit zu Hause durcharbeiten sollen.

So wächst die Zahl der Ausbildungsplätze

Mit dem Umzug geht eine Erweiterung der Bildungseinrichtung einher. Bislang hatte die Schule rund 360 Ausbildungsplätze, jetzt sollen es 450 bis 500 werden. Neben Pflegefachleuten werden auch Krankenpfleger ausgebildet, berichtet Christina Heinze.

Lesen Sie auch: Poetry Slammerin Leah Weigand feiert mit Absolventen Magdeburger Pflegeschule

Schüler aus der ganzen Region

Partner der Schule: Während das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe für die theoretischen Teile der Ausbildung zuständig ist, erfolgt der praktische Teil an mehr als 20 Einrichtungen in Magdeburg, aber auch im Salzlandkreis, im Landkreis Börde und im Jerichower Land. Zu den Partnern zählen neben den Trägereinrichtungen – den Pfeifferschen Stiftungen mit Klinikum, ambulanter Betreuung und Seniorenstiften sowie dem Klinikum Magdeburg – Klinikum Pfeiffersche Stiftungen auch das Salus Fachkrankenhaus Bernburg, die Median Klinik NRZ Magdeburg, das Saale Krankenhaus Calbe, das Universitätsklinikum Magdeburg, das Krankenhaus St. Marienstift Magdeburg, das Salus Seniorenzentrum „St. Georgii“ Magdeburg, der DRK Kreisverband Börde, die Altenhilfe Niederndodeleben, die Median Klinik Flechtingen, das Caritas Altenpflegeheim Bischof-Weskamm-Haus, Wieschoe Care und das Caritas Altenpflegezentrum St. Johannes.

Der Raum für die praktischen Übungen ist fertiggestellt – der Umzug kann beginnen. Foto: Martin Rieß

Die neue Adresse des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe lautet Lübecker Straße 53-63, Haus 16, 39124 Magdeburg. Im Internet ist es mit eigener Homepage zu finden.

In diesem Jahr hatte das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe die ersten Absolventen des neuen Ausbildungsgangs der Pflegefachleute in die berufliche Selbstständigkeit entlassen. In diesem sind mehrere Pflegeberufe generalistisch zusammengefasst.