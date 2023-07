Schwellen, Stufen, Stolperfallen: Viele Wohnungen sind nicht barrierefrei. In Magdeburg ist das Angebot an Wohnraum für Menschen mit Gehbehinderungen überschaubar. Und oft deutlich teurer.

Das kostet barrierefreies Wohnen in Magdeburg

Im Domviertel Magdeburg sind etliche barrierefreie und -arme Wohnungen entstanden. Doch in begehrter Altstadtlage haben sie auch ihren Preis.

Magdeburg - Der Zugang sollte ebenerdig sein, die Dusche auch. Die Türen breit genug, damit ein Rollstuhl durchpasst: An barrierefreie Wohnungen werden baulich andere Anforderungen gestellt. Für Menschen, die aufgrund einer Behinderung in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ist durchaus Wohnraum vorhanden in Magdeburg. Allerdings gibt es einen Haken.