Wie wirkt sich die Dürre der zurückliegenden Jahre auf die Gewässer in der Elbaue aus? Dieser Frage geht das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung nach. Der Salbker See I, ohnehin Problemkind der Stadt, ist Teil der Untersuchungen. Die bisherigen Ergebnisse verbreiten keine Hoffnung.

Fermersleben - Die Gefahr kommt lautlos. In den tieferen Schichten des Salbker Sees I lauert Schwefelwasserstoff. Geraten die Schichten durcheinander, etwa durch Wind und kühler werdendes Oberflächenwasser im Herbst, wird das giftige Gas aufgewirbelt. Ein Szenario, das sich alle Jahre wieder an dem Gewässer, in dem das Baden schon lange verboten ist, abspielt. Und das Fische grausam verenden lässt. Die zurückliegenden Dürrejahre belasten den See zusätzlich. Das bestätigen erste Forschungsergebnisse des Helmholtz-Zentrums

für Umweltforschung in Magdeburg. Wissenschaftler Dr. Jörg Tittel analysiert die Ökologie des Gewässers. Und hat vor allem bei zwei Elementen viel zu hohe Konzentrationen entdecken müssen.