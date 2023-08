Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Klack – klack – klack. Frank Brehmer horcht auf. Das sonore Geräusch ist für den Schönebecker ein wichtiges Signal. Er weiß: Er nähert sich einer Ampel. Souverän meistert der 60-Jährige die wenigen Meter bis zur Kreuzung. Den Blindenstock fest in der Hand haltend. Obwohl er nicht mehr sehen kann, findet er den Signalknopf schnell. Das Klackern leitet ihn. In dem Moment, in dem daraus ein Piepen wird, weiß er: Die Ampel hat auf Grün geschaltet, er kann die Straße überqueren. Was tagsüber ein sorgenfreies Vorwärtskommen garantiert, wird nach 20 Uhr allerdings zur Gefahr. Dann sind alle Ampeln stumm.