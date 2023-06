Das Jugendamt Magdeburg hilft vielen Kindern und Jugendlichen, die Probleme in der Familie haben. Weil die Aufnahmekapazitäten begrenzt sind, soll jetzt in den Kinderschutz investiert werden.

Die Stadt Magdeburg will in den Schutz von Kindern und Jugendlichen investieren, die Probleme in der Familie haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Betreuungsplätze für Kinder und Jugendliche in akuten Notlagen sind in Magdeburg an der Belastungsgrenze. Die Zahl derer, die durch das Jugendamt zeitweise in Obhut genommen werden müssen, lag in der Vergangenheit bei über 200 pro Jahr. Aus diesem Grund plant die Stadt bereits seit längerem die Einrichtung eines Kinderschutzzentrums, um die Platzkapazität zu erhöhen und die Betreuung an einem Standort zu konzentrieren.