Das städtische Pflegeunternehmen gibt die Rund-um-die-Uhr-Versorgung in seinem Betreuten Wohnen im Domviertel ab April auf. Das hat Konsequenzen für die Bewohner. Angehörige machen sich Sorgen. So geht es nun weiter.

In der Betreuten Wohngemeinschaft wusste Manuela Kanneberger ihre Mutter Adelheid Hermann bisher immer in guten Händen. Ihr Zimmer ist barrierefrei und gemütlich. Doch die WuP stellt die Rund-um-die-Uhr-Betreuung zum April ein.

Magdeburg. - So lange wie möglich selbstbestimmt leben, aber immer die Gewissheit haben, dass schnelle Hilfe vor Ort ist: Das Konzept der Betreuten Wohngemeinschaften, die die Wohnen und Pflegen Magdeburg (WuP) seit gut eineinhalb Jahren im Domviertel anbietet, kommt an. Doch die Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch ausgebildetes Pflegepersonal soll zum April eingestellt werden. Angehörige sind in Sorge.

„Sie fühlt sich wohl hier.“ Manuela Kanneberger lächelt ihre Mutti an. Adelheid Hermann sitzt auf ihrem Lieblingsstuhl und genießt die Ruhe. Hier, in ihrem barrierefreien Apartment mit eigenem Bad, fühlt sich die 84-Jährige längst zu Hause. Im September 2023 ist sie eingezogen, die Tagespflege der WuP im Erdgeschoss des Objektes besucht sie schon etwas länger. Durch diese sei sie auch auf die Wohngemeinschaften aufmerksam geworden.

Konzept im Domviertel Magdeburg kam an

Bis zum Umzug lebte Adelheid Hermann allein in einem Zweifamilienhaus in der Nähe ihrer Tochter in Stadtfeld. Damals ist sie schon von einem ambulanten Pflegedienst unterstützt worden. Doch das Konzept der 24-Stunden-Betreuung im neuen Domviertel überzeugte Manuela Kanneberger. Vor allem auch, weil es ihrer Mutter so gut gefiel. Die Gegend ist der 84-Jährigen nicht fremd, hat sie doch als Kind in der Leibnizstraße gelebt, wie ihre Tochter erzählt. „Ich hatte die Hoffnung, dass sie sich die Gegend auch wieder erobern kann“, so Manuela Kanneberger. Eine Hoffnung, die aufging. Bis jetzt. Zu Fuß sei ihre Mutter noch gut unterwegs. Und würde auch noch gern rund um den Dom spazieren gehen – in Begleitung. Inzwischen mache sich langsam ihre Demenz bemerkbar. Dennoch klappe es mit der Orientierung in der Wohngemeinschaft. Zum Essen geht Adelheid Hermann gern in den großzügigen und gemütlich eingerichteten Gemeinschaftsbereich, um mit anderen Bewohnern ins Gespräch zu kommen.

Doch die WuP gibt das Konzept der 24/7-Betreuung im April auf. Manuela Kanneberger hat davon im November erfahren. Und war geschockt. Zwar werde es keine Kündigungen geben. Auch der ambulante Dienst der WuP komme weiterhin vorbei. Doch es werde eben kein Pflegepersonal mehr vor Ort sein. Genau das sei ihr aber besonders wichtig gewesen, betont Manuela Kanneberger. Sie konnte bislang immer beruhigt schlafen, weil sie ihre Mutter in guten Händen wusste. Klar, es gebe den Hausnotruf. Aber: „Selbst wenn es Knöpfe gibt – wie kommt denn ein Notdienst hier rein?“ Sie weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ähnlich gehe es auch anderen Angehörigen.

Das Betreute Wohnen im Magdeburger Domviertel bietet Platz für 24 Bewohner. Die Entscheidung dafür war schon 2018 gefallen, wie WuP-Geschäftsführer Martin Danicke berichtet. Seinerzeit hieß das Credo: ambulant vor stationär. Auch, weil die Heimbetreuungsquote deutschlandweit viel zu hoch sei. In Zusammenarbeit mit der Wobau habe die WuP das Konzept für das Domviertel entwickelt. Es nach einer vergleichsweise kurzen Zeit wieder in Teilen aufzugeben, sei der WuP nicht leichtgefallen. Mehrere Punkte hätten dazu geführt, die Rund-um-die-Uhr-Betreuung ab April aufzugeben. „Das Hauptproblem ist einfach, wenn Leute einziehen und sich der Gesundheitszustand relativ schnell verschlechtert, dann sind sie in einer vollstationären Einrichtung besser aufgehoben“, erklärt Danicke. Die Betreuung, auch die damit einhergehende Verantwortung für die Bewohner, könnte einfach nicht mehr so gewährleistet werden, wie es der eigene Qualitätsanspruch vorgibt. „Das ist ein Lernprozess, den wir jetzt haben.“

Anspruch und Wirklichkeit

In der Regel seien immer zwei Mitarbeiter vor Ort. Doch gerade im Wohnbereich 2 sei der Anteil an Demenzkranken sehr hoch, darunter auch zwei sogenannte „Wegläufer“. Immer mal wieder mussten Mitarbeiter los, um sie zu suchen. „Wir haben die Verantwortung“, betont Danicke. Eine Verantwortung, der die WuP nicht mehr gerecht werden kann, wie der Geschäftsführer eingesteht. Was auch noch hinzugekommen wäre und zur Wahrheit dazugehöre: Es habe zum Teil Forderungen gegeben wie in einem Hotel. Das könne eine Betreute Wohngemeinschaft aber nicht leisten. „Wenn wir der Träger sind, und wir sind ein gemeinnütziges kommunales Unternehmen, müssen wir gewährleisten, dass es vernünftig funktioniert. Anspruch und Wirklichkeit drifteten da immer weiter auseinander.“

Die Tagespflege der WuP im Domviertel: Im gleichen Objekt befindet sich auch das Betreute Wohnen. Foto: Sabine Lindenau

Für die Art der Schwerstpflegebewohner, die teilweise in der WG leben, würden fünf statt zwei Mitarbeiter gebraucht. Das wäre auch von der Kostenseite nicht mehr darstellbar. „Wenn ich das umlegen müsste, hätten die Bewohner 3.500 Euro im Monat bezahlen müssen.“ Auch deswegen habe die WuP die Reißleine ziehen müssen. Das sei auch mit dem Aufsichtsrat besprochen worden. Danicke sagt aber auch: „Wir schmeißen niemanden raus.“ Und: „Wir werden es in der Form eines Betreuten Wohnens weiterbetreiben.“ Nur eben ohne die 24/7-Betreuung. Es habe auch schon etliche Gespräche mit Angehörigen und Bewohnern gegeben.

Doch für wen ist die WG dann noch geeignet? Laut Danicke für ältere Menschen, die Pflegegrad 1 oder 2 haben. Oder noch gar keinen. „Es wird jetzt eine Studenten-WG für Ältere.“ Diese werde auch weiterhin durch den Ambulanten Dienst betreut. Das Mittagessen aus der hauseigenen Küche werde ebenfalls weiter geliefert. Und die Tagespflege im Erdgeschoss bleibe auch. Der WuP-Geschäftsführer kann den Unmut der Angehörigen durchaus verstehen. Aber ab einem bestimmten Pflegegrad sei der Wunsch „ambulant vor stationär“ einfach nicht mehr umsetzbar. „Das hat auch etwas mit verantwortungsvollem Handeln zu tun“, so Danicke.