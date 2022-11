Daumendrücken in Schal und Daunenjacke beim Spiel Deutschland gegen Japan in Magdeburg

Armin Grefs und Jochen Jütte schauten sich das Spiel Deutschland gegen Spanien in der Magdeburger Strandbar an.

Magdeburg - Ein Fußball-Sommermärchen, das gab es für Deutschland zuletzt im Jahr 2014. Und wie wird die Mannschaft in diesem Jahr abschneiden? Das können echte Fußball-Fans seit auch in der Strandbar am Petriförder mitverfolgen. Schließlich lebt ein Ereignis wie die Fußball-Weltmeisterschaft auch davon, Spiele in Gemeinschaft anzuschauen. Aber kann das funktionieren?