Debatte in der Politik: Magdeburger Tunnel so schön wie Paris?

Magdeburg - Wo Fußgänger, Radfahrer und Straßenbahnen auf der Decke des künftigen Tunnels am Hauptbahnhof unterwegs sind, bestimmt derzeit ein eintöniges Grau das Bild. Betongrau. Doch das soll nicht so bleiben. In einem Wettbewerb hatte die Landeshauptstadt Künstler eingeladen, ihre Ideen für die Gestaltung der Flächen vorzulegen. In der Diskussion im Bauausschuss gab es viel Lob und eine Kritik, dass es sich um eine „Katastrophe“ handele.

