Debatte um neue Haltestelle in Magdeburg vor Entscheidung im Stadtrat

Magdeburg - Eine Vielzahl an Themen behandelt der Magdeburger Stadtrat auf seiner Sitzung am 19.1.2023. Ein Beispiel für eine Beschlussvorlage, zu der es intensive Diskussionen gerade in Bezug auf die Führung des Radverkehrs in dem Bereich gab, ist der Bau einer Haltestelle an der Goldschmiedebrücke in Magdeburg in Richtung Hasselbachplatz. Nachdem im Bauausschuss debattiert und das Vorhaben befürwortet worden war, haben sich im Vorfeld der Sitzung weitere Akteure zu Wort gemeldet. Einige werben für die Haltestelle, andere lehnen sie gänzlich ab.