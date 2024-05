Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Giesela Bierwirth ärgert sich regelmäßig. Zigarettenkippen „gerade an den Haltestellen“, am Boden zersplitterte Flaschen, das beobachte sie beinahe täglich bei ihrem Weg durch die Altstadt, wo die über 80-Jährige schon seit fast drei Jahrzehnten wohnt. „Die Leute müssten noch mehr darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie ihren Abfall nicht einfach irgendwo hinwerfen können“, fordert sie am Lesertelefon. Damit ist die Volksstimme-Leserin nicht allein. Kritik, zum Beispiel über immer mehr Hundekot auf Wegen und Wiesen, häuft sich aktuell, wie auch in Volksstimme-Berichten der letzten Zeit deutlich wird.