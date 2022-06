Debatte um Tempo 30 auf Hauptstraße in Magdeburg-Diesdorf

In der Zerrennerstraße in Magdeburg fahren die Autos vielen zu schnell. Zum Schutz der Kinder gibt es die Forderung nach Tempo 30.

Unter anderem wurde im Bauausschuss des Magdeburger Stadtrats über eine Querungshilfe in der Zerrennerstraße in Diesdorf diskutiert, deren Position auf der Straße kritisiert wurde.

Magdeburg - Um eine zu hohe Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs in der Zerrennerstraße in Diesdorf geht es in einem Antrag, den die Ratsfraktionen SPD und FDP/Tierschutzpartei gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Zwar liegt inzwischen eine Stellungnahme aus der Stadtverwaltung vor, dass hier eine Erweiterung der Langsamfahrstrecke schwierig ist – davon ließ sich der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr jedoch nicht beeindrucken. Entgegen dem Votum der Verwaltung empfiehlt er dem Stadtrat, sich für eine Ausweitung der Tempo-30-Strecke stark zu machen - sogar erweitert auf eine Strecke bis zur Irxleber Straße.