Der Streit ums Parken im Park von Magdeburg

Nach zweistündiger Kontroverse willigt der Magdeburger Stadtrat erneut in die vier Jahre alten Pläne für 600 Stellplätze am Stadtpark ein.

Magdeburg - Die größte Magdeburger Ratsfraktion Grüne/future! hat Schaum vorm Mund. Der große Ratsrest und die Stadtverwaltung halten am Bau eines Großparkplatzes am Stadtparkeingang fest. Die Kontroverse vor dem Entscheid zur Ratssitzung am 7. Oktober 2021.