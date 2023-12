Alle zehn Jahre haben Wassermassen in der Elbe zuletzt für Schäden in Magdeburg gesorgt. Haben die Magdeburger daraus gelernt?

Magdeburg. - Ist das 2023er-Hochwasser in der Elbe in Magdeburg eine Ausnahme? Kaum. Im Jahr 2002 hatte ein großes Hochwasser erstmals in diesem Jahrtausend die Region heimgesucht. In der Konsequenz war nicht allein der Hochwasserschutz an den Deichen in den Fokus gerückt. Die Berufs- und die freiwilligen Feuerwehren wurden zudem zum Hochwasserschutz ausgebildet, etwa im gezielten Verlegen von Sandsäcken im Ernstfall.