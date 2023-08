In der Magdeburger Innenstadt brachte in den vergangenen Tagen eine lautstarke Sirene die Anwohner um den Schlaf. Sie wurde bei Gleisbauarbeiten der Deutschen Bahn eingesetzt.

Magdeburg - In den vergangenen Tagen und Nächten gellte in regelmäßigen Abständen eine extrem laute Sirene durch die Magdeburger Innenstadt. Im Bereich der Bahnstrecke am ehemaligen Schlachthof im Stadtteil Stadtfeld-Ost arbeitete die Deutsche Bahn an den Gleisen.