Die Deutsche Bahn kündigt neue Arbeiten in Magdeburg an. Worum geht es? Und wo kann man sich informieren?

Magdeburg - In den vergangnen Jahren hat die Deutsche Bahn massiv in den Magdeburger Hauptbahnhof investiert. Für den Bereich des sogenannten Spurplans Mitte wurden unter anderem Gleise, Weichen und Oberleitungen erneuert und am neue Brücken gebaut. Nun steht mit dem Spurplan Süd der nächste Abschnitt an. Dieser umfasst die Bahnanlagen zwischen dem Bahnhalt am Hasselbachplatz und der Eisenbahnbrücke in der Erich-Weinert-Straße.