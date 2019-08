In Magdeburg wurde erneut ein Automat der Deutschen Bahn zur Explosion gebracht. Die Polizei ermittelt.

Magdbeurgt l In Magdeburg ist erneut ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn gesprengt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag, 1. August 2019, am Haltepunkt Salbke.

Nach Angaben der Polizei hatten unbekannte Täter kurz vor 3 Uhr den Automaten auf bisher unbekannte Art und Weise gesprengt und anschließend die darin befindliche Geldkassette mit Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Der Automat selbst wurde bei der Sprengung stark beschädigt.

In den letzten Wochen war es im angrenzenden Salzlandkreis und Bördekreis wiederholt zu Fahrkartenautomaten-Sprengungen gekommen. Die Kripo überprüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten, teilte ein Polizeisprecher mit.