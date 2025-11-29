So ein Haus dürfte es in ganz Deutschland kein zweites Mal geben. In Magdeburg illuminiert und choreografiert ein Elbestädter sein Wohnhaus mit einer Licht-Musik-Installation - kostenlos für jedermann. Tausende kommen. Und einen guten Zweck gibt es auch noch.

Strahlemann aus Sachsen-Anhalt knipst zur Weihnacht das Licht wieder gratis an

André Przyborowski 2025 vor seinem Haus, das er wohl wie kein Zweiter in Deutschland illuminiert hat.

Magdeburg - Wer noch einen Ort für einen Winterspaziergang mit einem echten Wow-Effekt am Ziel sucht, der ist in Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost richtig. Hier frönt eine wahre Magdeburger Lichtgestalt seinem Hobby - und erfreut damit Tausende Zaungäste. Wo es steht, was man erleben kann und was bei der Anreise zu beachten ist.