Die Kirschblüte am Holzweg in Magdeburg hat endlich begonnen. Die ersten Blütenknospen haben sich geöffnet. Für die volle Blütenpracht ist aber noch etwas mehr Zeit notwendig.

Die Blüten-Knospen am Holzweg öffnen sich endlich

Kirschbäume in Magdeburg

Blick auf die Kirschbäume am Holzweg am Nachmittag des 24. April 2023.

Magdeburg - Das lange Warten hat ein Ende: Seit dem 24. April entfaltet die Kirschbaumallee am Holzweg ihre frühlingshafte Schönheit und dürfte in den nächsten Wochen durch die sozialen Netzwerke ziehen. Denn sie ist wohl eines der beliebtesten Magdeburger Frühlingsfotomotive, zeigt sich die Baumallee doch alljährlich in rosafarbener Pracht. Auch viele Japaner pilgern dorthin. Die Kirschblüte ist eines der wichtigsten Symbole der japanischen Kultur. Sie beschreibt nicht nur einen Höhepunkt im japanischen Kalender, sondern markiert dort auch den Beginn des Frühlings.