Die Stadtbibliothek Magdeburg bietet auch im Februar 2026 Raum für einen fantasie- und humorvollen Auftritt der Magdeburger Lesebühne.

Magdeburg. - Ein Abend, der Sprache und Beziehungen in Bewegung bringt und den Blick auf Nähe im digitalen Alltag richtet, steht für Mittwoch, 11. Februar 2026, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 im Veranstaltungskalender. Dann ist die Magdeburger Gruppe Lesebühne zu Gast, die sich dem Kennenlernen zwischen Apps, Algorithmen und analogen Erwartungen widmet.

Unter dem Titel „Die höflichen Paarschipper“ nehmen Sandy Gärtner, Jessica Denecke,Lars Johansen,Robert Gryczke und Leonard Schubert Liebesmodelle, Kommunikationsformen und Missverständnisse der Gegenwart in den Blick. Im Mittelpunkt dieses Termins stehen augenzwinkernd die Prozesse des Zusammenführens. Dating-Apps, digitale Profile und virtuelle Nähe liefern ebenso Stoff wie persönliche Begegnungen und klassische Missverständnisse. Die Beiträge nähern sich diesen Motiven aus unterschiedlichen Perspektiven und lassen Raum für Reflexion, Humor und überraschende Wendungen.

Lebendiger Austausch mit dem Publikum

Durch den direkten Kontakt mit dem Publikum entsteht ein lebendiger Austausch, der den Abend mitprägt. Die Texte entstehen eigens für den Abend oder reagieren auf aktuelle Beobachtungen und Anregungen aus dem Publikum. Dabei verbinden sich selbstgeschriebene Prosa, lyrische Passagen, Zweckreime und performative Elemente zu einer offenen literarischen Form.

Die Lesebühne vereint Autoren, die aus unterschiedlichen Bereichen der Magdeburger Kulturszene kommen. Wortkunst, Poetry-Slam, Theaterarbeit, Drehbuchschreiben und Musik fließen in die Abende ein und prägen deren jeweilige Dynamik. Gemeinsam eint die Mitglieder das Interesse an Sprache als Mittel der Beobachtung und Zuspitzung. Jeder Auftritt erhält durch ein beim letzten Termin durch das Publikum neu gesetztes Thema eine eigene Struktur, die sich im Verlauf des Abends weiterentwickelt. Improvisation und vorbereitete Texte stehen dabei gleichberechtigt nebeneinander.