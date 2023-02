Magdeburg bekommt eine neue Galerie. Kirsten Mengewein und Claudia Simon eröffnen in der Schönebecker Straße ihren eigenen Kunstladen.

Die kleinste Galerie in Magdeburg

Kirsten Mengewein richtet derzeit die kleine Galerie in der Schönebecker Straße 2 in Magdeburg ein. Auf knapp acht Quadratmetern gibt es hier ab Mitte Februar Kunstwerke von „Meinhood“, „Wesensart“ und „Kiraton“ zu sehen und zu kaufen.

Magdeburg - In der Schönebecker Straße 2 in Magdeburg tut sich wieder was. Hinter verschlossenen Türen wird gewerkelt. Auf knapp acht Quadratmetern entsteht eine neue kleine Galerie. Ab 17. Februar wird es hier Kunst und Papeterie von „Kiraton“, „Meinhood“ und „Wesensart“ zu sehen und zu kaufen geben.