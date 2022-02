Die Linke Magdeburg: Nächtlicher Angriff auf Wahlkreisbüro von Nicole Anger

Magdeburg - Eingeschlagene Scheiben fand Landtagsabgeordnete Nicole Anger (Die Linke) am Morgen des 16. Februar an ihrem Wahlkreisbüro in Magdeburg an der Ebendorfer Straße vor. Darüber informiert die Linke-Fraktion auf ihrer Internetseite. Der Angriff sei inakzeptabel und dürfe nicht Teil des politischen Diskurses sein, schreibt Anger. Sie werde sich nicht einschüchtern lassen. Auf Nachfrage erklärte sie, dass sie nur mutmaßen könne, warum das Wahlkreisbüro beschädigt wurde. Sie vermutet einen politisch motivierten Hintergrund.

Die Fraktion zeigt sich solidarisch mit der Abgeordneten. „Diese Angriffe lassen uns nicht kalt, dennoch werden wir uns von diesen Drohungsszenarien nicht verdrängen lassen“, positioniert sie sich. Die Fraktion und ihre Abgeordneten stünden für Menschenwürde, Toleranz und Sicherheit.

Nicole Anger ist seit 2021 Mitglied des Landestages von Sachsen-Anhalt. Sie setzt sich für den Abbau von sozialer Ungerechtigkeit und mehr Chancengerechtigkeit für alle ein. Sie kandidiert auch für die Oberbürgermeister-Wahl in Magdeburg.