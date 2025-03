In der Magdeburger Grundschule „Am Hopfengarten“ geht die Angst vor der Schließung um. Sie steht auf der Liste der gefährdeten Schulen.

Schulgesetz-Novelle in Sachsen-Anhalt

Magdeburg. - Die Unsicherheit in Magdeburger Grundschulen aufgrund der geplanten Schulgesetznovelle des Landes Sachsen-Anhalt ist groß. Kritik an den Plänen hagelt es seit Monaten auch aus der Stadtverwaltung. Der Elternrat der Grundschule „Am Hopfengarten“ hat sich mit einem Brandbrief an die Mitglieder des Landesbildungsausschusses gewandt. Steht die Grundschule doch auf der Liste der Schulen, die vom Aus bedroht sind.