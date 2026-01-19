Wer wertvolle Gegenstände aus Versehen in den Müll wirft, hat meist keine Chance, diese wiederzubekommen. Beim Müllheizkraftwerk (MHKW) Magdeburg-Rothensee ist es deswegen schon zu sonderbaren Situationen gekommen.

Die Nadel im Heuhaufen: Was Magdeburger in Riesen-Müllbunkern suchen wollen

In den Müllbunkern des MHKW Rothensee werden jährlich knapp 1 Million Tonnen Abfall verarbeitet.

Magdeburg. - Es ist die Horrorvorstellung schlechthin: Beim Hausputz oder dem Ausmisten der Garage nicht aufgepasst, und schon landen Schmuck, Familienerbstücke oder andere wertvolle Gegenstände aus Versehen im Müll. In ihrer Verzweiflung rufen die Pechvögel teilweise beim Müllheizkraftwerk (MHKW) Magdeburg-Rothensee an und wollen sich in den großen Müllbunkern auf die Suche nach ihrem verlorenen Eigentum machen. Welche kuriosen Geschichten dabei schon entstanden sind.