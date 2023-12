Am helllichten Tag sind Diebe in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in magdeburg eingestiegen. Sie hatten es auf teuren Schmuck abgesehen.

Die Polzei fahndet nach Uhrendieben in Magdeburg.

Altstadt/vs. - In der dunklen Jahreszeit sind Einbrecher verstärkt unterwegs. Auch tagsüber sind sie jetzt aktiv. Das musste ein Mieter in der Altstadt erfahren.

Polizei sichert Einbruchspuren in der Magdeburger Wohnung

Bei einem Einbruch in der Magdeburger Altstadt haben Diebe am Dienstag Uhren in einem Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Täter tagsüber gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. Weitere Ermittlungen dauern an.